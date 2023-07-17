Кулеба відреагував на підрив Кримського моста

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував атаку на Кримський міст, яка була здійснена в ніч на понеділок, 17 липня.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу CBS, повідомляє "Європейська правда".

Український міністр розповів, що дізнався про інцидент зі ЗМІ, й додав, що "не має офіційної інформації".

"Правда в тому, що один зруйнований російський міст означає менше зруйнованих українських життів", – зазначив Кулеба.

Він нагадав, що Росія використовувала цей міст для постачання своїх окупаційних військ на захоплених територіях півдня України.

Нагадаємо, так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", у зв'язку з чим рух на мосту зупинено. Російські телеграм-канали повідомили, що "впав" проліт моста.

За даними джерел "Української правди", нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС. Зазначалося, що міст атакували за допомогою надводних дронів. Пізніше версію про два надводні безпілотники озвучило і російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.