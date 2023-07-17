Кулеба отреагировал на подрыв Крымского моста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал атаку на Крымский мост, которая была осуществлена в ночь на понедельник, 17 июля.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр рассказал, что узнал об инциденте из СМИ, и добавил, что "не имеет официальной информации".

"Правда в том, что один разрушенный российский мост означает меньше разрушенных украинских жизней", – отметил Кулеба.

Он напомнил, что Россия использовала этот мост для снабжения своих оккупационных войск на захваченных территориях юга Украины.

Напомним, так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские телеграм-каналы сообщили, что у моста "упал" пролет.

По данным источников "Украинской правды", ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС Украины. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о двух надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.