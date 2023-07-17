Кулеба: Росія повільно вбивала "зернову угоду"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи завершення дії "зернової угоди", заявив, що Росія використовує голод як інструмент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр сказав в інтерв’ю телеканалу CBS.

"Росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного продовження до іншого. Ви маєте знати, що минулого року, коли Чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть", – зазначив глава МЗС України.

Він зазначив, що такі регіони, як Африка та Азія, відчують це зростання цін, і "це – результат дій Росії".

За його словами, РФ "використовує голод як інструмент", щоб шантажувати увесь світ і переслідувати свої інтереси.

Кулеба закликав Росію "припинити голодні ігри".

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.