Ердоган прокоментував вихід РФ із "зернової угоди" та анонсував розмову з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вірить, що президент Росії Владімір Путін насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводять турецькі ЗМІ, як CNN Turk та Anadolu.

У коментарі ЗМІ перед робочою поїздкою Ердоган сказав, що Чорноморська зернова ініціатива вже увійшла в історію як великий дипломатичний успіх та дозволила перевезти понад 33 млн тонн зернових, що запобігло продовольчому дефіциту у багатьох країнах.

"Я вірю, що Путін хоче, щоб цей гуманітарний коридор продовжував функціонувати", – сказав Ердоган.

Він додав, що планує телефонну розмову з Путіним, щоб "не чекати до серпня", коли очікується особистий візит лідера РФ у Туреччину.

Нагадаємо, вдень 17 липня речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила "РИА Новости", що Росія сьогодні офіційно проінформувала Туреччину й Україну, а також секретаріат ООН про заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Останнім часом Росія регулярно погрожувала не продовжити дію зернового коридору попри заклики ООН і Туреччини, які стали посередниками домовленості.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю заявив, що він та президент Росії Владімір Путін дотримуються однієї думки щодо продовження дії "зернової угоди".

Згодом у Кремлі спростували заяви турецького президента.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.