Кулеба: Россия медленно убивала "зерновую сделку"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя завершение действия "зерновой сделки", заявил, что Россия использует голод как инструмент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр сказал в интервью телеканалу CBS.

"Россия медленно убивала "зерновое соглашение" от одного продолжения к другому. Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена, мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут", – отметил глава МИД Украины.

Он отметил, что такие регионы, как Африка и Азия, почувствуют этот рост цен, и "это – результат действий России".

По его словам, РФ "использует голод как инструмент", чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы.

Кулеба призвал Россию "прекратить голодные игры".

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.