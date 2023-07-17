Ультраправий мер французького міста боротиметься із собачим послідом за допомогою ДНК

Мер міста Безьє на півдні Франції Робер Менар ініціював надання власниками собак зразків їхньої ДНК, аби міська влада могла встановлювати, за ким саме з домашніх улюбленців не прибрали послід його власники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У межах дворічного експерименту з неділі, 16 липня, власники собак у центрі Безьє зобов'язані надавати зразок слини своїх улюбленців, який потім може бути використаний для покарання тих, хто не прибирає за своїми тваринами.

Зібрані зразки ДНК збиратимуть у базі даних міської ради. Посадовці зможуть брати зразки будь-яких екскрементів, які виявлять у місті, й відстежувати, якій саме собаці вони належать.

Як пояснив мер Безьє в інтерв’ю французьким ЗМІ, лише в центрі міста прибиральники щомісяця збирають понад тисячу екскрементів, тому власників тварин треба заохотити прибирати за своїми улюбленцями.

"Відтепер кожна тварина повинна мати генетичний паспорт. Власники, які не зможуть надати цей документ, будуть оштрафовані на 38 євро. Якщо ж вони не прибиратимуть за своїм собакою, штраф зросте до 122 євро", – оголосив Менар.

Свій план мер Безьє запропонував ще у 2016 році, але його оскаржили в судах як незаконний. Судді, однак, дозволили збір ДНК домашніх улюбленців, та обмежили дію плану центром міста.

Як нагадує RFI, Робер Менар близький до французької ультраправої партії "Національне об'єднання", зокрема в питаннях міграції та правопорядку. Раніше він уже пропонував заборонити відкриття кебаб-ресторанів і відмовився провести весілля між алжирцем і його французькою обраницею всупереч рішенню суду.

Нагадаємо, у Фінляндії з травня запрацював офіційний реєстр собак, мета якого – до кінця року внести дані усіх собак та відомості про їхніх власників.