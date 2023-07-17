Ультраправый мэр французского города будет бороться с собачьим пометом с помощью ДНК

Мэр города Безье на юге Франции Робер Менар инициировал предоставление владельцами собак образцов их ДНК, чтобы городские власти могли устанавливать, за кем именно из домашних любимцев не убрали помет его владельцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В рамках двухлетнего эксперимента с воскресенья, 16 июля, владельцы собак в центре Безье обязаны предоставлять образец слюны своих любимцев, который затем может быть использован для наказания тех, кто не убирает за своими животными.

Собранные образцы ДНК будут собирать в базе данных городского совета. Чиновники смогут брать образцы любых экскрементов, которые обнаружат в городе, и отслеживать, какой именно собаке они принадлежат.

Как пояснил мэр Безье в интервью французским СМИ, только в центре города уборщики ежемесячно собирают более тысячи экскрементов, поэтому владельцев животных надо поощрить убирать за своими любимцами.

"Отныне каждое животное должно иметь генетический паспорт. Владельцы, которые не смогут предоставить этот документ, будут оштрафованы на 38 евро. Если же они не будут убирать за своей собакой, штраф возрастет до 122 евро", – объявил Менар.

Свой план мэр Безье предложил еще в 2016 году, но его обжаловали в судах как незаконный. Судьи, однако, позволили сбор ДНК домашних любимцев, и ограничили действие плана центром города.

Как напоминает RFI, Робер Менар близок к французской ультраправой партии "Национальное объединение", в частности в вопросах миграции и правопорядка. Ранее он уже предлагал запретить открытие кебаб-ресторанов и отказался провести свадьбу между алжирцем и его французской избранницей вопреки решению суда.

Напомним, в Финляндии с мая заработал официальный реестр собак, цель которого – до конца года внести данные всех собак и сведения об их владельцах.