Учасникам масштабних заворушень у Франції винесли понад 1200 вироків, більшість – в’язниця
У Франції винесли вже понад 1200 вироків особам, яких затримали під час масових заворушень наприкінці червня; значно більше половини з них отримали реальні терміни позбавлення волі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.
Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті підтвердив французьким ЗМІ, що суди винесли вже 1278 вироків щодо учасників заворушень, з них 95% виявились обвинувальними.
1056 осіб засудили до позбавлення волі, з них 742 – до реальних термінів, в середньому 8,2 місяці.
Дюпон-Моретті також підтвердив, що у випадку неповнолітніх правопорушників до відповідальності притягуватимуть батьків.
"Не йдеться про те, щоб карати матір, яка виховує дитину одна і працює на вечірній зміні. Узагальнення – це неправильно, кожен випадок будуть оцінювати індивідуально", – зазначив міністр.
Після попередніх масштабних заворушень у 2005 році винесли 400 обвинувальних вироків з реальними термінами на понад 4 тисячі затриманих.
Нагадаємо, майже тижневу хвилю заворушень спровокувала смерть підлітка, якого застрелила поліція під час дорожнього контролю. Страховики оцінюють збитки у щонайменш 650 млн євро.
"ЄвроПравда" детально розповідала про заворушення у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.