Заворушення у Франції: страховики оцінюють збитки у щонайменш 650 млн євро

Асоціація страхових компаній Франції підвищила орієнтовні оцінки збитків внаслідок заворушень до 650 млн євро, і ця цифра ще може зрости.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Цифра зросла більш ніж удвічі після перших оцінок. Йдеться про 11300 заявок щодо постраждалого майна у власності приватних осіб, бізнесу чи громад.

Збитки, завдані майну підприємців, складають 55% від усієї суми, громад – 35%.

Міністр економіки Бруно Ле Мер раніше звернувся до страхових компаній і банків із закликом продовжити крайні терміни подання заявок та піти назустріч клієнтам, які постраждали від останніх подій.

Нагадаємо, на початку липня Францією прокотилася хвиля заворушень, рушійною силою яких була молодь з передмість. Приводом стала смерть хлопця, якого застрелили поліцейські під час дорожньої перевірки.

Влада побоюється нового спалаху безладів до Дня взяття Бастилії 14 липня та готує масштабні заходи безпеки.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.