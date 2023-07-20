США збираються відправити Україні другий поспіль пакет допомоги на $400 млн – CNN

США планують оголосити про окремий пакет військової допомоги для України на суму близько 400 мільйонів доларів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на двох американських посадовців.

За даними телеканалу, до нового пакету допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для комплексів ППО NASAMS та Patriot, а також снаряди для ракетних систем HIMARS.

До нього також увійде більша кількість артилерійських боєприпасів, яких, як попереджають офіційні особи, не вистачає українським Збройним силам на тлі контрнаступальних операцій.

Також пакет включатиме протитанкові ракетні комплекси Javelin і протитанкові керовані ракети TOW.

Як зазначили посадовці, пакет ще не остаточно сформований і може зазнати змін.

За словами одного з них, про його виділення можуть оголосити вже цього тижня.

Нагадаємо, напередодні Міністерство оборони США в середу оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.