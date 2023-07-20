США собираются отправить Украине второй подряд пакет помощи на $400 млн - CNN

США планируют объявить об отдельном пакете военной помощи для Украины на сумму около 400 миллионов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным телеканала, в новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS и Patriot, а также снаряды для ракетных систем HIMARS.

В него также войдет большее количество артиллерийских боеприпасов, которых, как предупреждают официальные лица, не хватает украинским Вооруженным силам на фоне контрнаступательных операций.

Также пакет будет включать противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые управляемые ракеты TOW.

Как отметили чиновники, пакет еще не окончательно сформирован и может претерпеть изменения.

По словам одного из них, о его выделении могут объявить уже на этой неделе.

Напомним, накануне Министерство обороны США в среду объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.