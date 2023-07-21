Білий дім назвав найімовірніший шлях вивозу українського зерна

США та союзники допомагатимуть Україні у вивезенні зерна попри блокування його постачання морем Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю Голосу Америки заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Як зазначив представник Білого дому, зерно з України найімовірніше вивозитимуть сухопутніми шляхами, додавши, що "ми це вже робили, зокрема і до зернової угоди".

Посадовець визнав, що такий шлях не настільки ефективний, як морський, адже так "не вивезеш аж так багато зерна", проте, запевнив він, у Вашингтоні "це розуміють, але не полишать спроби".

Кірбі назвав "зернову угоду", яку зірвала РФ, вигідною для всіх, включно з російськими фермерами, а також корисною для країн, що розвиваються, які мають проблеми із харчами.

Раніше посол США Бріджит Брінк запевнила, що Сполучені Штати продовжуватимуть шукати, як доставити українське зерно у світ.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що повне припинення російської морської блокади українських портів стане можливим тоді, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16.