Кулеба: Перші ескадрильї F-16 можуть зупинити російську блокаду портів України 

Повне припинення російської морської блокади українських портів стане можливим тоді, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив у четвер, 20 липня, на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу, його цитує пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Під час свого виступу міністр закликав держави-члени ЄС до активної спільної роботи над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український морський експорт.

За його словами, ідеальним сценарієм буде повне припинення російської морської блокади українських портів.

"Це буде можливо, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи", – заявили у Міністерстві закордонних справ.

Міністр висловив вдячність тим країнам ЄС, які вже роблять активний внесок у авіаційну коаліцію, та закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

Кулеба також закликав Євросоюз та держави ЄС терміново розширити всі наявні шляхи для українського експорту зернових і назвав будь-які обмеження транспортування зерна неприйнятними.

Нагадаємо, раніше три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики почнуть у серпні.