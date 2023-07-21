Белый дом назвал самый вероятный путь вывоза украинского зерна

США и союзники будут помогать Украине в вывозе зерна, несмотря на блокирование его поставок морем Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Голосу Америки заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Как отметил представитель Белого дома, зерно из Украины скорее всего будут вывозить сухопутными путями, добавив, что "мы это уже делали, в том числе и до зерновой сделки".

Чиновник признал, что такой путь не столь эффективен, как морской, ведь так "не вывезешь так много зерна", однако, заверил он, в Вашингтоне "это понимают, но не оставят попытки".

Кирби назвал "зерновую сделку", которую сорвала РФ, выгодной для всех, включая российских фермеров, а также полезной для развивающихся стран, которые имеют проблемы с продовольствием.

Ранее посол США Бриджит Бринк заверила, что Соединенные Штаты будут продолжать искать, как доставить украинское зерно в мир.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полное прекращение российской морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.