Литва планує виділити 2 млрд євро на закупівлю танків

Литва планує придбати танки на 2 млрд євро – це стане найбільшою оборонною закупівлею країни.

Про це заявив головний радник президента Литви Кястутіс Будріс, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За його словами, на закупівлю танків планують виділити близько 2 млрд євро.

"Це стане однією з найбільших закупівель Литви – не тільки для армії, а й для Литви загалом. Йдеться про 2 млрд євро – включно не тільки з вартістю танків, а й з боєприпасами, логістикою, постачанням. Це велика закупівля", – сказав Будріс.

В понеділок після засідання Держради з оборони міністр національної оборони Арвідас Анушаускас згадав, що найближчим часом з німецькими виробниками буде підписано протокол про наміри щодо закупівлі танків.

Однак у вівторок Будріс повідомив, що ще не ухвалено рішення про те, які саме танки може закупити Литва.

Командувач Литовської армії Вальдемарас Рупшис у травні оголосив про формування легкої піхотної дивізії у складі трьох бригад і танкового батальйону в Литві. Рупшис підкреслив, що формування танкового батальйону необхідне країні, незалежно від рішення про створення литовської дивізії.

Нагадаємо, Рада національної оборони Литви в понеділок обговорила й принципово схвалила трирічний план військової допомоги Україні.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України минулого тижня міністр оборони Литви оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву.