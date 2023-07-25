Литва планирует выделить 2 млрд евро на закупку танков

Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро – это станет крупнейшей оборонной закупкой страны.

Об этом заявил главный советник президента Литвы Кястутис Будрис, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

По его словам, на закупку танков планируют выделить около 2 млрд евро.

"Это станет одной из крупнейших закупок Литвы – не только для армии, но и для Литвы в целом. Речь идет о 2 млрд евро – включая не только со стоимостью танков, но и с боеприпасами, логистикой, поставками. Это большая закупка", – сказал Будрис.

В понедельник после заседания Госсовета по обороне министр национальной обороны Арвидас Анушаускас упомянул, что в ближайшее время с немецкими производителями будет подписан протокол о намерениях по закупке танков.

Однако во вторник Будрис сообщил, что еще не принято решение о том, какие именно танки может закупить Литва.

Командующий Литовской армии Вальдемарас Рупшис в мае объявил о формировании легкой пехотной дивизии в составе трех бригад и танкового батальона в Литве. Рупшис подчеркнул, что формирование танкового батальона необходимо стране, независимо от решения о создании литовской дивизии.

Напомним, Совет национальной обороны Литвы в понедельник обсудил и принципиально одобрил трехлетний план военной помощи Украине.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на прошлой неделе министр обороны Литвы объявил о создании коалиции по разминированию для помощи Киеву.