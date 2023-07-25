Німецький міністр вбачає передвиборчі маневри у намірах Польщі щодо блокади зерна з України

Федеральний міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір розкритикував заяви Польщі щодо обмежень на імпорт українського зерна як передвиборчий маневр.

Про це він сказав у Брюсселі перед зустріччю з колегами з ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"Неприйнятно, що солідарність з Україною підривається через місцеву виборчу кампанію", – заявив міністр.

За його словами, єдиний, хто задоволений обмеженнями, – це Владімір Путін.

"Але ми не повинні робити нічого, що робить Владіміра Путіна щасливим", – сказав Оздемір.

Як вже повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба дотримується схожої думки.

Він наголосив, що однією з причин, чому Росія руйнує зернову інфраструктуру України, є те, що вона хоче спровокувати додаткову напруженість між Україною і її сусідами.

"Ми не повинні грати на руку Путіну, ми не повинні грати в його ігри", – заявив міністр.

Зустріч міністрів сільського господарства ЄС стала першою після закінчення терміну дії "зернової угоди". Угода гарантувала, що кораблі з зерном можуть залишати українські порти безперешкодно. Росія не продовжила угоду.

Міністерка сільського господарства Фінляндії Сарі Ессая заявила, що це дуже серйозна проблема не тільки для ринку ЄС, але й для продовольчої безпеки в цілому. Необхідно забезпечити, щоб українське зерно потрапляло на світовий ринок через територію ЄС, наголосила вона.

Міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас запропонував, щоб експорт йшов через українсько-польський кордон, а потім через литовські порти.

Польща раніше пригрозила блокувати поставки українського зерна через свій кордон в односторонньому порядку, якщо Єврокомісія не продовжить обмеження, що наразі діють до 15 вересня.

Як повідомлялося, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зриву Чорноморської зернової ініціативи розкритикувала погрози польської влади закрити кордон для українського зерна.

Детально про ситуацію з агроекспортом через кордони ЄС у статті: Як Польща загострює кризу щодо українського агроекспорту