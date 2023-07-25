Немецкий министр видит предвыборные маневры в намерениях Польши по блокаде зерна из Украины

Федеральный министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал заявления Польши об ограничениях на импорт украинского зерна как предвыборный маневр.

Об этом он сказал в Брюсселе перед встречей с коллегами из ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Неприемлемо, что солидарность с Украиной подрывается из-за национальной избирательной кампании", – заявил министр.

По его словам, единственный, кто доволен ограничениями, – это Владимир Путин.

"Но мы не должны делать ничего, что делает Владимира Путина счастливым", – сказал Оздемир.

Как уже сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба придерживается похожего мнения.

Он подчеркнул, что одной из причин, почему Россия разрушает зерновую инфраструктуру Украины, является то, что она хочет спровоцировать дополнительную напряженность между Украиной и ее соседями.

"Мы не должны играть на руку Путину, мы не должны играть в его игры", – заявил министр.

Встреча министров сельского хозяйства ЕС стала первой после окончания срока действия "зернового соглашения". Соглашение гарантировало, что корабли с зерном могут покидать украинские порты беспрепятственно. Россия не продлила соглашение.

Министр сельского хозяйства Финляндии Сари Эссая заявила, что это очень серьезная проблема не только для рынка ЕС, но и для продовольственной безопасности в целом. Необходимо обеспечить, чтобы украинское зерно попадало на мировой рынок через территорию ЕС, подчеркнула она.

Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас предложил, чтобы экспорт шел через украинско-польскую границу, а затем через литовские порты.

Польша ранее пригрозила блокировать поставки украинского зерна через свою границу в одностороннем порядке, если Еврокомиссия не продлит ограничения, которые сейчас действуют до 15 сентября.

Как сообщалось, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после срыва Черноморской зерновой инициативы раскритиковала угрозы польских властей закрыть границу для украинского зерна.

Подробно о ситуации с агроэкспортом через границы ЕС в статье: Как Польша обостряет кризис в отношении украинского агроэкспорта.