Населення Польщі продовжує скорочуватись

У Польщі станом на кінець червня проживали приблизно 37,7 мільйона людей, що на 130 тисяч менше, ніж рік тому.

Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Польщі, опубліковані у вівторок, пише "Європейська правда".

Згідно з опублікованими даними, скорочення населення Польщі за останній рік – одне з найбільших із 2010 року, коли поляків налічували 38,5 мільйона.

За перші шість місяців 2023 року на кожні 10 тисяч жителів Польщі припадало на 34 смертей більше, ніж народжень, і також народилось на 14 тисяч менше дітей, ніж за аналогічний період минулоріч.

Хоча кількість емігрантів, які повертаються до Польщі, продовжує зростати, це, судячи з даних польського статистичного відомства, не змінило тенденцію до скорочення чисельності населення країни.

Права партія "Право і справедливість" після приходу до влади в Польщі запровадила додаткову підтримку для багатодітних сімей, намагаючись стимулювати народжуваність.

Також вона суттєво обмежила права жінок на аборти, що призвело до масових протестів у країні й поширення "абортного туризму" в сусідні держави.

У червні в понад 40 польських містах відбулись акції протесту, пов’язані зі смертю 33-річної вагітної жінки, якій лікарі відмовили у перериванні вагітності.