Население Польши продолжает сокращаться

В Польше по состоянию на конец июня проживали примерно 37,7 миллиона человек, что на 130 тысяч меньше, чем год назад.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Польши, опубликованные во вторник, пишет "Европейская правда".

Согласно опубликованным данным, сокращение населения Польши за последний год – одно из крупнейших с 2010 года, когда поляков насчитывали 38,5 миллиона.

За первые шесть месяцев 2023 года на каждые 10 тысяч жителей Польши приходилось на 34 смертей больше, чем рождений, и также родилось на 14 тысяч меньше детей, чем за аналогичный период прошлого года.

Хотя количество эмигрантов, которые возвращаются в Польшу, продолжает расти, это, судя по данным польского статистического ведомства, не изменило тенденцию к сокращению численности населения страны.

Правая партия "Право и справедливость" после прихода к власти в Польше ввела дополнительную поддержку для многодетных семей, пытаясь стимулировать рождаемость.

Также она существенно ограничила права женщин на аборты, что привело к массовым протестам в стране и распространению "абортного туризма" в соседние государства.

В июне в более 40 польских городах прошли акции протеста, связанные со смертью 33-летней беременной женщины, которой врачи отказали в прерывании беременности.