Вучич розповів, як Сербія вчиться на війні РФ проти України

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна вивчає досвід війни Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час відвідання стрільб на одному з військових полігонів.

"Генштаб Збройних сил Сербії щоденно стежить за подіями в Україні. Ми вчимося на їхньому досвіді, і саме там видно величезну важливість застосування реактивної артилерії", – наводить слова Вучича пресслужба Міноборони Сербії.

Сербський президент заявив, що Сербія інвестуватиме в реактивні системи залпового вогню, а також у розробку власних ударних і розвідувальних БПЛА. Перша партія дронів-камікадзе, з його слів, очікується вже наприкінці цього року.

За словами Вучича, Збройні сили "мають готуватися і бути стримуючим фактором для всіх, хто хоче агресії проти нашої країни".

"Наші інвестиції в армію величезні, і немає іншого способу вижити в цьому небезпечному геополітичному просторі, окрім як бути сильними і навіть сильнішими, ніж ми є сьогодні", – додав сербський президент.

Навесні цього року з'явились непідтверджені повідомлення про те, що Сербія могла надати Україні певне озброєння через посередників, що викликало істерику в Росії.

Хоча сербська влада спершу заперечувала інформацію, пізніше Вучич визнав, що певна частина сербської зброї таки могла потрапити в Україну.

На початку червня президент Сербії заявив, що він не проти продажу сербських боєприпасів посередникам, які відправляють їх в Україну.