Вучич рассказал, как Сербия учится на войне РФ против Украины

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна изучает опыт войны РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время посещения стрельб на одном из военных полигонов.

"Генштаб Вооруженных сил Сербии ежедневно следит за событиями в Украине. Мы учимся на их опыте, и именно там видно огромную важность применения реактивной артиллерии", – приводит слова Вучича пресс-служба Минобороны Сербии.

Он рассказал, что Сербия будет инвестировать в реактивные системы залпового огня, а также в разработку собственных ударных и разведывательных БПЛА.

Вучич сказал, что первая партия дронов-камикадзе ожидается уже в конце этого года.

По его словам, Вооруженные силы "должны готовиться и быть сдерживающим фактором для всех, кто хочет агрессии против нашей страны".

"Наши инвестиции в армию огромны, и нет другого способа выжить в этом опасном геополитическом пространстве, кроме как быть сильными и даже сильнее, чем мы есть сегодня", – добавил сербский президент.

Весной этого года появились неподтвержденные сообщения о том, что Сербия могла предоставить Украине определенное вооружение через посредников, что вызвало истерику в России.

Хотя сербские власти сначала отрицали информацию, позже Вучич признал, что определенная часть сербского оружия таки могла попасть в Украину.

В начале июня президент Сербии заявил, что он не против продажи сербских боеприпасов посредникам, которые отправляют их в Украину.