У Батумі влаштували протест через круїзний лайнер із російськими туристами на борту

Вранці у четвер, 27 липня, до грузинського порту Батумі із Сочі зайшов круїзний лайнер Astoria Grande, на борту якого перебувають російські туристи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал Mtavari.

Представники опозиційних партій "Лело" і "Єдиний національний рух" прибули у порт, щоб протестувати проти візиту круїзного лайнера з російськими туристами.

Раніше в Агентстві морського транспорту Грузії заявили, що прибуття круїзного лайнера Astoria Grande має комерційний характер, він зареєстрований на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями.

Раніше повідомлялося, що між Росією та Грузією за маршрутом Новоросійськ-Батумі-Новоросійськ розпочались вантажні перевезення морем.

Цієї весни Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму.

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