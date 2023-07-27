В Батуми устроили протест из-за круизного лайнера с российскими туристами на борту

Утром в четверг, 27 июля, в грузинский порт Батуми из Сочи зашел круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находятся российские туристы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Mtavari.

Представители оппозиционных партий "Лело" и "Единое национальное движение" прибыли в порт, чтобы протестовать против визита круизного лайнера с российскими туристами.

Ранее в Агентстве морского транспорта Грузии заявили, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande имеет коммерческий характер, он зарегистрирован на Сейшельских островах на имя компании Goodwin Shipping Limited и не находится под международными санкциями.

Ранее сообщалось, что между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск начались грузовые перевозки морем.

Этой весной Грузия разрешила трем авиакомпаниям выполнять прямые авиарейсы в РФ, в том числе и тем, которые обслуживали полеты в аннексированный Крым.

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