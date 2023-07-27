Президентка Грузії засудила рішення передати сухумський аеропорт Росії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на рішення так званого парламенту окупованої Росією Абхазії передати РФ аеропорт у Сухумі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала у Twitter.

Коментуючи рішення російських колаборантів в Абхазії, грузинська лідерка назвала його "протиправним".

I strongly condemn and protest the decision by so-called parliament of temporarily occupied Abkhazia to transfer strategic location – Sokhumi airport to 🇷🇺



Illegal act by Russia that requires a categorical and firm reaction of the international community! #AbkhaziaIsGeorgia — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 27, 2023

"Я категорично засуджую і протестую проти рішення т.зв. парламенту тимчасово окупованої Абхазії передати Росії стратегічний об'єкт – сухумський аеропорт", – заявила Зурабішвілі.

"Це протиправна дія Росії, яка потребує категоричної та твердої реакції міжнародної спільноти!", – резюмувала президентка Грузії.

Абхазія була утворена внаслідок насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році. Її "незалежність" відтоді визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

Раніше так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що ця окупована російськими військами територія Грузії готова стати учасником так званої Союзної держави Росії та Білорусі – притому, що Білорусь не визнає Абхазію.

Нагадаємо, у травні 2022 року колишній "президент" окупованого Росією Цхінвальського регіону Грузії Анатолій Бібілов підписав указ про проведення референдуму, посилаючись на "історичне прагнення" регіону приєднатися до Росії, повідомили тоді в його офісі.

Тбілісі засудив як "неприйнятні" плани Південної Осетії провести референдум про "приєднання" до Росії. Після цього новий ватажок Південної Осетії Аслан Гаглоєв відмовився від планів проведення референдуму про "приєднання" до Росії.

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