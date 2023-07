Президент Грузии осудила решение передать сухумский аэропорт России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на решение так называемого парламента оккупированной Россией Абхазии передать РФ аэропорт в Сухуми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в Twitter.

Комментируя решение российских коллаборационистов в Абхазии, грузинский лидер назвала его "противоправным".

I strongly condemn and protest the decision by so-called parliament of temporarily occupied Abkhazia to transfer strategic location – Sokhumi airport to 🇷🇺



Illegal act by Russia that requires a categorical and firm reaction of the international community! #AbkhaziaIsGeorgia