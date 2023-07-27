Президент Грузии осудила решение передать сухумский аэропорт России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на решение так называемого парламента оккупированной Россией Абхазии передать РФ аэропорт в Сухуми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала в Twitter.

Комментируя решение российских коллаборационистов в Абхазии, грузинский лидер назвала его "противоправным".

I strongly condemn and protest the decision by so-called parliament of temporarily occupied Abkhazia to transfer strategic location – Sokhumi airport to 🇷🇺



Illegal act by Russia that requires a categorical and firm reaction of the international community! #AbkhaziaIsGeorgia — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 27, 2023

"Я категорически осуждаю и протестую против решения т.н. парламента временно оккупированной Абхазии передать России стратегический объект – сухумский аэропорт", – заявила Зурабишвили.

"Это противоправное действие России, которое требует категорической и твердой реакции международного сообщества!", – резюмировала президент Грузии.

26 июня так называемые "депутаты" абхазского "парламента" ратифицировали соглашение между "правительством" в Сухуми и правительством России об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по восстановлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.

Аэропорт был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта и удалила информацию о нем из своих документов.

Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах.

После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

Ранее так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что эта оккупированная российскими войсками территория Грузии готова стать участником так называемого Союзного государства России и Беларуси – притом, что Беларусь не признает Абхазию.

Читайте также: Курс на аннексию: с какими вызовами уже скоро могут столкнуться власти Грузии.