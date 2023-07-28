В Італії представили чотири марки на підтримку України

В Італії презентували ще чотири марки на підтримку України, до створення яких були залучені сучасні українські митці.

Про це, як пише "Європейська правда", у Facebook повідомили посол України в Італії Ярослав Мельник та Міністерство підприємництва Італії.

За словами посла України, "відтепер мальовничі місця України, закарбовані у шедеврах" українських талановитих художників, поповнили ексклюзивну колекцію марок, випущених в Італії.

"Хочу висловити щиру вдячність Міністерству підприємництва та Made in Italy та особисто пану міністру Адольфо Урсо за ініціативу створення зазначеного проєкту, покликаного підтримати Україну та наш народ", – зазначив Мельник.

Марки містять картини українських художників Катерини Липовки, Сергія Сметанкіна, Юрія Бандери та Святослава Скоробогатова, відібрані в межах конкурсу Міністерства культури та інформаційної політики України "Український художник для італійської марки". На картинах зображені храми Києва, театр Маріуполя, площу у Львові та Одеський порт.

Фото: facebook.com/yaroslav.melnyk.79

"Те, що ми сьогодні презентували, є першим в Італії випуском поштових марок з доданою ціною, кошти від продажу яких підуть на підтримку українського народу: це історичний випуск, який відбувається саме тоді, коли міста, зображені на марках, зазнають потужних обстрілів з боку російського загарбника", – заявив міністр Урсо.

Першу марку в Італії на підтримку України, де були зображені прапори двох країн, випустили у 2022 році. Її присвятили біженцям з України.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який минулими вихідними постраждав внаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Перед цим Мелоні пообіцяла надати Києву повну підтримку для вступу в ЄС, зокрема, допомагаючи у сфері реформ.