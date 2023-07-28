В Италии представили четыре марки в поддержку Украины

В Италии презентовали еще четыре марки в поддержку Украины, к созданию которых были привлечены современные украинские художники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Facebook сообщили посол Украины в Италии Ярослав Мельник и Министерство предпринимательства Италии.

По словам посла Украины, "отныне живописные места Украины, запечатленные в шедеврах" украинских талантливых художников, пополнили эксклюзивную коллекцию марок, выпущенных в Италии.

"Хочу выразить искреннюю благодарность Министерству предпринимательства и Made in Italy и лично господину министру Адольфо Урсо за инициативу создания указанного проекта, призванного поддержать Украину и наш народ", – отметил Мельник.

Марки содержат картины украинских художников Екатерины Липовки, Сергея Сметанкина, Юрия Бандеры и Святослава Скоробогатова, отобранные в рамках конкурса Министерства культуры и информационной политики Украины "Украинский художник для итальянской марки". На картинах изображены храмы Киева, театр Мариуполя, площадь во Львове и Одесский порт.

Фото: facebook.com/yaroslav.melnyk.79

"То, что мы сегодня представили, является первым в Италии выпуском почтовых марок с добавленной ценой, средства от продажи которых пойдут на поддержку украинского народа: это исторический выпуск, который происходит именно тогда, когда города, изображенные на марках, подвергаются мощным обстрелам со стороны российского захватчика", – заявил министр Урсо.

Первую марку в Италии в поддержку Украины, где были изображены флаги двух стран, выпустили в 2022 году. Ее посвятили беженцам из Украины.

Ранее премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора, который в минувшие выходные пострадал в результате ракетного удара оккупационных войск РФ.

Перед этим Мелони пообещала предоставить Киеву полную поддержку для вступления в ЕС, в частности, помогая в сфере реформ.