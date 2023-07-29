У Фінляндії закриють 8 центрів прийому біженців на тлі зменшення прибуття українців

У Фінляндії закриють вісім центрів прийому біженців, оскільки в країну прибуло менше українців, ніж торік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle з посиланням на Міграційну службу.

Потреба в місцях для біженців зменшилася ще й тому, що українці, які раніше були приписані до центрів прийому, поступово переходять до розряду мешканців муніципалітетів.

За даними Міграційної служби, цього року претендувати на посвідку на проживання у Фінляндії можуть понад 45 тисяч осіб, які залишили Україну торік.

Умовою для цього є один рік безперервного проживання в країні.

Як повідомлялося, Центральна кримінальна поліція Фінляндії з минулої зими у процесі бесід з українськими біженцями зібрала покази близько 50 очевидців та жертв ймовірних воєнних злочинів в Україні.

Нагадаємо, в лютому Фінляндія приєдналася до групи країн, що працює над створенням Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

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