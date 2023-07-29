В Финляндии закроют 8 центров приема беженцев на фоне уменьшения прибытия украинцев

В Финляндии закроют восемь центров приема беженцев, поскольку в страну прибыло меньше украинцев, чем в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Миграционную службу.

Потребность в местах для беженцев уменьшилась еще и потому, что украинцы, которые ранее были приписаны к центрам приема, постепенно переходят в разряд жителей муниципалитетов.

По данным Миграционной службы, в этом году претендовать на вид на жительство в Финляндии могут более 45 тысяч человек, которые покинули Украину в прошлом году.

Условием для этого является один год непрерывного проживания в стране.

Как сообщалось, Центральная криминальная полиция Финляндии с прошлой зимы в процессе бесед с украинскими беженцами собрала показания около 50 очевидцев и жертв вероятных военных преступлений в Украине.

Напомним, в феврале Финляндия присоединилась к группе стран, работающих над созданием Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

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