В Финляндии закроют 8 центров приема беженцев на фоне уменьшения прибытия украинцев
В Финляндии закроют восемь центров приема беженцев, поскольку в страну прибыло меньше украинцев, чем в прошлом году.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на Миграционную службу.
Потребность в местах для беженцев уменьшилась еще и потому, что украинцы, которые ранее были приписаны к центрам приема, постепенно переходят в разряд жителей муниципалитетов.
По данным Миграционной службы, в этом году претендовать на вид на жительство в Финляндии могут более 45 тысяч человек, которые покинули Украину в прошлом году.
Условием для этого является один год непрерывного проживания в стране.
Как сообщалось, Центральная криминальная полиция Финляндии с прошлой зимы в процессе бесед с украинскими беженцами собрала показания около 50 очевидцев и жертв вероятных военных преступлений в Украине.
Напомним, в феврале Финляндия присоединилась к группе стран, работающих над созданием Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.
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