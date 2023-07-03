Президентка Єврокомісії: Уявити ЄС без України, Молдови й Західних Балкан неможливо

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн укотре підкреслила підтримку розширенню Європейського Союзу, а також допомогу Києву в протистоянні російській повномасштабній агресії.

Про це вона заявила під час виступу в Мадриді в понеділок із нагоди початку головування Іспанії в Раді ЄС, повідомляє "Європейська правда".

У виступі фон дер Ляєн підкреслила, що минуло вже майже 500 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, протягом яких український народ виявив вражаючу наполегливість і витривалість.

"Тепер наш обов'язок – відповідати цій витривалості та наполегливості", – зауважила вона.

Голова Єврокомісії підкреслила пріоритетні сфери Європейського Союзу на подальші шість місяців у контексті України – фінансова підтримка Києва в межах плану на 50 мільярдів євро, сприяння реформам, військова допомога та посилення санкцій проти РФ.

"Чи можемо ми уявити собі Європейський Союз без України, без Молдови, без Західних Балкан? І щоб ці частини Європи перебували під впливом Росії чи Китаю? Це неможливо. Отже, напрямок руху зрозумілий", – зазначила фон дер Ляєн.

На її думку, саме тому вже зараз ЄС має почати дискусію про те, "як зробити так, щоб Європа була цілісною, щоб ці країни були частиною Європейського Союзу".

Як відомо, з 1 липня Іспанія за ротаційним принципом змінила Швецію як головуюча країна у Раді Євросоюзу та головуватиме до кінця 2023 року.

Іспанське головування прем’єр країни Педро Санчес розпочав із візиту до української столиці, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і підтримав членство України в НАТО.