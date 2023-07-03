Президент Еврокомиссии: Представить ЕС без Украины, Молдовы и Западных Балкан невозможно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз подчеркнула поддержку расширению Европейского Союза, а также помощь Киеву в противостоянии российской полномасштабной агрессии.

Об этом она заявила во время выступления в Мадриде в понедельник по случаю начала председательства Испании в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда".

В выступлении фон дер Ляйен подчеркнула, что прошло уже почти 500 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в течение которых украинский народ проявил впечатляющую настойчивость и выносливость.

"Теперь наша обязанность – соответствовать этой выносливости и настойчивости", – отметила она.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула приоритетные сферы Европейского Союза на последующие шесть месяцев в контексте Украины – финансовая поддержка Киева в рамках плана на 50 миллиардов евро, содействие реформам, военная помощь и усиление санкций против РФ.

"Можем ли мы представить себе Европейский Союз без Украины, без Молдовы, без Западных Балкан? И чтобы эти части Европы находились под влиянием России или Китая? Это невозможно. Итак, направление движения понятно", – отметила фон дер Ляйен.

По ее мнению, именно поэтому уже сейчас ЕС должен начать дискуссию о том, "как сделать так, чтобы Европа была целостной, чтобы эти страны были частью Европейского Союза".

Как известно, с 1 июля Испания по ротационному принципу сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.

Испанское председательство премьер страны Педро Санчес начал с визита в украинскую столицу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и поддержал членство Украины в НАТО.