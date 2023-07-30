В школах Грузії почнуть вивчати китайську мову

Прем'єр-міністр Грузії заявив, що в початкових і середніх школах країни розпочнеться навчання китайської мови.

Про це Іраклій Гарібашвілі заявив на урочистій церемонії відкриття погруддя Руставелі в Університеті мови і культури Пекіна, пише "Європейська правда" з посиланням на проєкт SOVA.

Для цього буде підписано меморандум про взаєморозуміння щодо спільного навчання китайської мови.

"Дорогі друзі, сьогоднішня церемонія (відкриття погруддя Руставелі. – Ред.) символізує готовність наших народів прийняти мистецьку й інтелектуальну спадщину одне одного, сприяти взаєморозумінню й повазі та підкреслювати силу літератури й мистецтва", – сказав Гарібашвілі.

Він додав, що під час його візиту Грузія рада підписати важливий документ у галузі освіти – меморандум про взаєморозуміння щодо спільного навчання китайської мови в початкових і середніх школах Грузії.

"Я вірю, що це значною мірою посприяє досягненню нашої мети щодо поглиблення взаєморозуміння між нашими народами", – заявив Гарібашвілі під час візиту до столиці Китаю.

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