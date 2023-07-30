В школах Грузии начнут изучать китайский язык

Премьер-министр Грузии заявил, что в начальных и средних школах страны начнется обучение китайскому языку.

Об этом Ираклий Гарибашвили заявил на торжественной церемонии открытия бюста Руставели в Университете языка и культуры Пекина, пишет "Европейская правда" со ссылкой на проект SOVA.

Для этого будет подписан меморандум о взаимопонимании по совместному обучению китайскому языку.

"Дорогие друзья, сегодняшняя церемония (открытие бюста Руставели. – Ред.) символизирует готовность наших народов принять художественное и интеллектуальное наследие друг друга, способствовать взаимопониманию и уважению и подчеркивать силу литературы и искусства", – сказал Гарибашвили.

Он добавил, что во время визита Грузия рада подписать важный документ в области образования – меморандум о взаимопонимании по совместному обучению китайскому языку в начальных и средних школах Грузии.

"Я верю, что это в значительной степени поспособствует достижению нашей цели по углублению взаимопонимания между нашими народами", – заявил Гарибашвили во время визита в столицу Китая.

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