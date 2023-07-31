Розвідка Британії: Влада РФ вже нездатна убезпечити своє населення від війни

Останні події в РФ, зокрема атаки дронів на Москву і пришвидшення призову до армії, свідчать, що в Кремлі вже нездатні убезпечити власне населення від війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 31 липня, опублікованому в Twitter.

Як зазначили у відомстві, наразі для влади РФ пріоритетним завданням є внесення змін до законодавства, які дозволять швидше призивати більше чоловіків до армії.

Розвідка нагадує, що в середині липня Держдума РФ підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18 років.

Хоча призовники наразі не воюють в Україні, вони звільняють професійних та мобілізованих солдатів від інших обов'язків всередині Росії, додали у відомстві.

24 липня президент РФ Владімір Путін підписав указ, який поступово підвищує максимальний вік для тих, хто підлягає призову як резервісти: старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Восени 2022 року резервісти увійшли до числа "частково мобілізованих" і зараз вони можуть забезпечити швидше збільшення учасників бойових дій в Україні.

"Збільшення ймовірності участі в бойових діях, атаки безпілотників на Москву, надзвичайний рівень внутрішніх репресій і нещодавній заколот групи Вагнера підкреслюють неспроможність російської держави відгородити населення від війни", – йдеться у повідомленні.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що найманці групи "Вагнера" прибули до Білорусі здебільшого без своєї важкої техніки, оскільки могли передати її російському Міноборони.