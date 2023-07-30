Розвідка Британії: "Вагнерівці" в Білорусі без важкої техніки, бо ймовірно її передали Міноборони РФ

У британському Міноборони вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" прибули до Білорусі здебільшого без своєї важкої техніки, оскільки могли передати її російському Міноборони.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Британські аналітики підкреслили, що у таборі "вагнерівців" у селі Цель під Осиповичам було виявлено приблизно 300 наметів і 200 транспортних засобів. Вони зазначили, що намети і місця зберігання транспортних засобів ідентифіковані на супутникових знімках, зроблених 19 липня 2023 року.

(2/6) Tents and vehicle storage identified from satellite imagery captured on 19 July 2023. pic.twitter.com/GCaP6KluAd — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2023

Згідно з оглядом, з середини липня 2023 року щонайменше кілька тисяч військовослужбовців "Вагнера", ймовірно, розташувалися у військовому таборі в Целі. Знімки показують, що з середини липня 2023 року на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів.

За окремими повідомленнями, більшість помічених транспортних засобів – це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин.

"Залишається незрозумілим, що сталося з важкою військовою технікою, яку "Вагнер" використовував в Україні; існує реальна можливість, що цю техніку змушені були повернути російським військовим", – йдеться у повідомленні.

Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку і засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами його майбутньої боєздатності, констатували британські аналітики.

Нагадаємо, раніше Польща вирішила перемістити військові формування із заходу на схід у зв'язку з загрозою від переміщення "вагнерівців" на територію Білорусі.

Прем’єр Польщі напередодні заявив, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі.

За словами глави уряду Польщі, вони, ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників і допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію. Ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, сказав він.

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