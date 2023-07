Розвідка Британії: "Вагнерівці" в Білорусі без важкої техніки, бо ймовірно її передали Міноборони РФ

У британському Міноборони вважають, що бойовики ПВК "Вагнер" прибули до Білорусі здебільшого без своєї важкої техніки, оскільки могли передати її російському Міноборони.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Британські аналітики підкреслили, що у таборі "вагнерівців" у селі Цель під Осиповичам було виявлено приблизно 300 наметів і 200 транспортних засобів. Вони зазначили, що намети і місця зберігання транспортних засобів ідентифіковані на супутникових знімках, зроблених 19 липня 2023 року.

(2/6) Tents and vehicle storage identified from satellite imagery captured on 19 July 2023. pic.twitter.com/GCaP6KluAd