Італія хоче вийти з китайського Шовкового шляху

Італія має намір вийти з китайської ініціативи "Один пояс, один шлях" (BRI).

Про це, як передає "Європейська правда", в інтерв'ю Corriere della Sera заявив міністр оборони країни Гвідо Крозетто.

За словами італійського посадовця, "питання полягає в тому, як вийти (з BRI) без шкоди для відносин" з Пекіном.

"Тому що це правда, що Китай є конкурентом, але він також є і партнером", – переконаний Крозетто.

На думку міністра оборони Італії, "вибір приєднатися до Шовкового шляху Китаю був імпровізованим і нечестивим актом, зробленим (колишнім. – Ред.) урядом Джузеппе Конте, який призвів до подвійного негативного результату".

"Ми експортували багато апельсинів до Китаю і потроїли експорт до Італії за три роки", – пояснив Крозетто.

У 2019 році Італія стала першою країною G7, яка приєдналася до глобальної інфраструктурної програми Китаю "Один пояс, один шлях" на подив союзників на Заході.

"Один пояс, один шлях" – глобальна ініціатива уряду Китаю щодо торговельно-економічної, культурної та науково-технологічної співпраці. В рамках ініціативи розбудовується найбільш масштабний транспортно-логістичний проект ХХІ століття, який поєднує Китай та країни Західної Європи.