Рада Україна-НАТО вперше збереться 12 липня

Перше засідання Ради Україна-НАТО – нового формату взаємодії Києва та Альянсу – відбудеться 12 липня, в другий день Вільнюського саміту організації.

Це випливає з офіційної програми саміту, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Зазначається, що засідання Ради Україна-НАТО "на рівні голів держав та урядів, включно зі Швецією", відбудеться 12 липня о 13:00.

Її відкриє публічне вступне слово генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Анонс і зокрема вказана участь "голів держав та урядів" означає, що, найімовірніше, президент Володимир Зеленський буде особисто присутній на саміті НАТО у Вільнюсі.

Міністр оборони Олексій Резніков минулого місяця повідомив, що Україна та НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.

Генсек Альянсу також зазначив, що НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною – Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.