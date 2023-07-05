У Сербії обурились заявами британської депутатки про контрабанду зброї через церкви

Міністерство закордонних справ Сербії в середу викликало повіреного у справах Великої Британії Домініка Отвея через заяви британської депутатки Алісії Кірнс про нібито переховування контрабандної зброї у церквах Сербської православної церкви.

Інформація про це розміщена на сайті МЗС Сербії, повідомляє "Європейська правда".

Сербський міністр закордонних справ Івиця Дачич у розмові з британським послом відкинув закиди в контрабанді зброї та "висловив глибоке занепокоєння" щодо заяв британської депутатки.

"Він підкреслив, що МЗС Сербії діє цілком серйозно та відповідально й очікує більшої інформації та негайного підтвердження згаданих тверджень як із британського боку, так і з боку інших компетентних органів влади включно з місією KFOR", – ідеться в заяві.

Також Дачич заявив, що Сербія завжди реагуватиме на подібні твердження, "захищаючи свої державні й національні інтереси".

Раніше у середу ЗМІ поширили заяву Кірнс під час парламентських дебатів, згідно з якою до Косова з Сербії контрабандою ввозиться зброя, яка зберігається в сербських православних церквах, і британський уряд нібито такою інформацією вже володіє.

"Існує зброя, яка контрабандним шляхом перевозиться в машинах швидкої допомоги від кордону з Сербії до православних храмів. Коли наші військові (у місії KFOR. – Ред.) знають про це і намагаються отримати дозвіл і затримати їх, дозвіл занадто затягується", – заявила вона.

У місії KFOR уже встигли заявити, що доказів такої контрабанди зброї вони не мають.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення із Косово та торпедує мирну стратегію ЄС