В Сербии возмутились заявлениями британского депутата о контрабанде оружия через церкви

Министерство иностранных дел Сербии в среду вызвало поверенного в делах Великобритании Доминика Отвея из-за заявлений британского депутата Алисии Кирнс о якобы сокрытии контрабандного оружия в церквях Сербской православной церкви.

Информация об этом размещена на сайте МИД Сербии, сообщает "Европейская правда".

Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич в разговоре с британским послом отверг упреки в контрабанде оружия и "выразил глубокую обеспокоенность" относительно заявлений британского депутата.

"Он подчеркнул, что МИД Сербии действует вполне серьезно и ответственно и ожидает большей информации и немедленного подтверждения упомянутых утверждений как с британской стороны, так и со стороны других компетентных органов власти, включая миссию KFOR", – говорится в заявлении.

Также Дачич заявил, что Сербия всегда будет реагировать на подобные утверждения, "защищая свои государственные и национальные интересы".

Ранее в среду СМИ распространили заявление Кирнс во время парламентских дебатов, согласно которому в Косово из Сербии контрабандой ввозится оружие, которое хранится в сербских православных церквях, и британское правительство якобы такой информацией уже владеет.

"Существует оружие, которое контрабандным путем перевозится в машинах скорой помощи от границы с Сербией до православных храмов. Когда наши военные (в миссии KFOR. – Ред.) знают об этом и пытаются получить разрешение и задержать их, разрешение слишком затягивается", – заявила она.

В миссии KFOR уже заявили, что доказательств такой контрабанды оружия у них нет.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС.