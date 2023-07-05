В Сербии возмутились заявлениями британского депутата о контрабанде оружия через церкви
Министерство иностранных дел Сербии в среду вызвало поверенного в делах Великобритании Доминика Отвея из-за заявлений британского депутата Алисии Кирнс о якобы сокрытии контрабандного оружия в церквях Сербской православной церкви.
Информация об этом размещена на сайте МИД Сербии, сообщает "Европейская правда".
Сербский министр иностранных дел Ивица Дачич в разговоре с британским послом отверг упреки в контрабанде оружия и "выразил глубокую обеспокоенность" относительно заявлений британского депутата.
"Он подчеркнул, что МИД Сербии действует вполне серьезно и ответственно и ожидает большей информации и немедленного подтверждения упомянутых утверждений как с британской стороны, так и со стороны других компетентных органов власти, включая миссию KFOR", – говорится в заявлении.
Также Дачич заявил, что Сербия всегда будет реагировать на подобные утверждения, "защищая свои государственные и национальные интересы".
Ранее в среду СМИ распространили заявление Кирнс во время парламентских дебатов, согласно которому в Косово из Сербии контрабандой ввозится оружие, которое хранится в сербских православных церквях, и британское правительство якобы такой информацией уже владеет.
"Существует оружие, которое контрабандным путем перевозится в машинах скорой помощи от границы с Сербией до православных храмов. Когда наши военные (в миссии KFOR. – Ред.) знают об этом и пытаются получить разрешение и задержать их, разрешение слишком затягивается", – заявила она.
В миссии KFOR уже заявили, что доказательств такой контрабанды оружия у них нет.
О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косово читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косово и торпедирует мирную стратегию ЕС.