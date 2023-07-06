Британія зняла санкції з колишнього топ-посадовця "Сбєрбанку"

Колишнього першого заступника голови правління російського "Сбєрбанку" Льва Хасіса виключили з британського санкційного списку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в документі, опублікованому в четвер на сайті Мінфіну Сполученого Королівства.

"Зазначену особу (Льва Ароновича Хасіса) виключено зі зведеного переліку, на неї більше не поширюються санкції, що передбачають арешт активів і заборону на надання трастових послуг", – йдеться в документі.

В Управлінні зі здійснення фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) зазначають, що Лев Хасіс працював першим заступником голови правління ПАТ "Сбєрбанк", його додали до санкційного списку 24 березня 2022 року.

Російський "Сбєрбанк" потрапив під санкції уряду Великої Британії 1 березня 2022 року.

Причину рішення щодо зняття санкцій з Хасіса британська влада не наводить.

Як повідомляє російський Forbes, Хасіс має американське громадянство. У лютому 2022 року він нібито оголосив про дострокову відставку і виїхав із Росії до США, але все одно потрапив під санкції місяцем пізніше.

За даними українського порталу "Війна&Санкції", станом на кінець червня 2022 року Лев Хасіс був співвласником двох квартир в США. А інша співвласниця квартир Ольга Хасіс також володіла корпоративними правами в 3SBA, LLC, у власності якого була ще одна квартира в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, банк у Фінляндії дозволив російському олігарху Ротенбергу вивести активи незадовго до накладення санкцій ЄС.