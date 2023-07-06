Британия сняла санкции с бывшего топ-менеджера "Сбербанка"

Бывшего первого заместителя председателя правления российского "Сбербанка" Льва Хасиса исключили из британского санкционного списка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Минфина Соединенного Королевства.

"Следующее лицо (Льва Ароновича Хасиса) исключено из сводного перечня, на него больше не распространяются санкции, предусматривающие арест активов и запрет на предоставление трастовых услуг", – говорится в документе.

В Управлении по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) отмечают, что Лев Хасис работал первым заместителем председателя правления ПАО "Сбербанк", его добавили в санкционный список 24 марта 2022 года.

Российский "Сбербанк" попал под санкции правительства Великобритании 1 марта 2022 года.

Причину решения о снятии санкций с Хасиса британские власти не приводят.

Как сообщает российский Forbes, Хасис имеет американское гражданство. В феврале 2022 года он якобы объявил о досрочной отставке и уехал из России в США, но все равно попал под санкции месяцем позже.

По данным украинского портала "Война&Санкции", по состоянию на конец июня 2022 года Лев Хасис был совладельцем двух квартир в США. А другая совладелица квартир Ольга Хасис также владела корпоративными правами в 3SBA, LLC, в собственности которого была еще одна квартира в Соединенных Штатах.

Напомним, банк в Финляндии позволил российскому олигарху Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС.