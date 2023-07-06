Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі в четвер покинув Київ після прохання української сторони на тлі ситуації з Міхеїлом Саакашвілі.

Про це агенції Interpressnews заявили в МЗС Грузії, повідомляє "Європейська правда".

Закарашвілі мав виїхати з України протягом 48 годин, починаючи з вівторка, після рішення Києва запропонувати послу повернутись у Тбілісі для консультацій.

Сам він напередодні заявив, що його від'їзд "заважає розвитку двосторонніх відносин і, відповідно, створює певні проблеми, зокрема для комунікації".

Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій".

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.