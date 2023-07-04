У керівній партії Грузії образилися на Зеленського через кроки щодо Саакашвілі

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе назвав образливим обурення президента України Володимира Зеленського станом ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а також проханням до грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський "Перший канал".

За його словами, "крок Зеленського щодо Саакашвілі є образливим", але водночас, наголосив Кобахідзе, Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України, "нехай навіть в односторонньому порядку, бо ця країна перебуває в стані війни".

Водночас, додав лідер партії влади Грузії, він не бажає заглиблюватися в цю тему, оскільки "справа стосується президента країни, яка перебуває в стані війни".

"Але загалом така позиція влади для нас є образливою. Образливо було саме по собі те, що, як визнали самі наші опоненти, до відправлення Саакашвілі в Грузію були причетні конкретні високопосадовці української влади, а сьогодні, коли та сама влада вимагає повернення Саакашвілі до України, в цьому, звісно, містяться ознаки образи", – уточнив Кобахідзе.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив обурення станом ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, і оголосив, що Україна через це просить грузинського посла повернутися до Тбілісі.

Зеленський заявив, що Росія "вбиває громадянина України Міхеїла Саакашвілі руками грузинської влади" і нагадав, що Київ неодноразово просив Тбілісі погодитися на повернення Саакашвілі в Україну, а західні партнери пропонували свої варіанти.

Нагадаємо, 3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим.