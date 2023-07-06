Лінкявічюс порадив, як діяти Україні, якщо їй відмовлять на саміті НАТО у Вільнюсі

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс радить Україні незалежно від рішень саміту у Вільнюсі робити усе для готовності до вступу в НАТО, аби бути готовим, коли для цього складуться обставини.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Лінас Лінкявічюс зазначив, що від саміту у Вільнюсі великі очікування, але "дива може не статися" і Україна може не отримати бажаних рішень.

"Але я наголошу: є життя і після саміту. І якщо ви не отримаєте, те, що хочете, це не має сприйматися як катастрофа. Не можна здаватися, треба йти далі шляхом, який ви обрали", – зазначив він.

Лінкявічюс нагадав досвід Литви, якій на початку 2000-х років теж заявляли, що балтійські держави ніколи не зможуть вступити в НАТО, з огляду на географію – але врешті вступили до Альянсу.

"Ми зараз критикуємо рішення Бухареста щодо України, і є за що, але воно каже: Україна буде членом НАТО. А нам казали – ви ніколи не будете членом… Головне, що ми не здалися, коли чули "ні". І коли настав час – ми були готові", – зазначив він.

За його словами, радикальний розворот стався після терактів 11 вересня у США, і невдовзі після того балтійські держави запросили до НАТО.

"Та сама порада і вам. У військовому плані ви вже готові до членства, з вашою розвинутою армією. Але ви маєте бути готові політично тоді, коли настане момент. А це неодмінно станеться. Хоча я досі сподіваюся, що якесь рішення у Вільнюсі буде знайдене. Можливо, знайдуть формулу, що засвідчить прогрес (на шляху до членства). Але якщо ні – ви маєте не здаватися і маєте боротися до кінця, до перемоги", – зазначив Лінас Лінкявічюс.

На запитання, чи впевнений він у майбутньому членстві України, Лінкявічюс сказав, що не має сумнівів і це "просто неуникно".

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