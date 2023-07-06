Линкявичюс посоветовал, как действовать Украине, если ей откажут на саммите НАТО в Вильнюсе

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс советует Украине независимо от решений саммита в Вильнюсе делать все для готовности к вступлению в НАТО, чтобы быть готовым, когда для этого сложатся обстоятельства.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Линас Линкявичюс отметил, что от саммита в Вильнюсе большие ожидания, но "чуда может не произойти" и Украина может не получить желаемых решений.

"Но я подчеркну: есть жизнь и после саммита. И если вы не получите, то, что хотите, это не должно восприниматься как катастрофа. Нельзя сдаваться, надо идти дальше по пути, который вы выбрали", – отметил он.

Линкявичюс напомнил опыт Литвы, которой в начале 2000-х годов тоже заявляли, что балтийские государства никогда не смогут вступить в НАТО, учитывая географию – но в итоге вступили в Альянс.

"Мы сейчас критикуем решение Бухареста по Украине, и есть за что, но оно говорит: Украина будет членом НАТО. А нам говорили – "вы никогда не будете членом"... Главное, что мы не сдались, когда слышали "нет". И когда пришло время – мы были готовы", – отметил он.

По его словам, радикальный разворот произошел после терактов 11 сентября в США, и вскоре после того балтийские государства пригласили в НАТО.

"Тот же совет и вам. В военном плане вы уже готовы к членству, с вашей развитой армией. Но вы должны быть готовы политически тогда, когда наступит момент. А это непременно произойдет. Хотя я до сих пор надеюсь, что какое-то решение в Вильнюсе будет найдено. Возможно, найдут формулу, которая покажет прогресс (на пути к членству). Но если нет – вы не должны сдаваться и должны бороться до конца, до победы", – отметил Линас Линкявичюс.

На вопрос, уверен ли он в будущем членстве Украины, Линкявичюс сказал, что не сомневается и это "просто неизбежно".

Смотрите полное интервью на Youtube-канале "Европейской правды".