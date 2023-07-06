У Словаччині почали розслідування проти комуністів за портрети Леніна і Сталіна на з’їзді

Поліція Словаччини відкрила кримінальне провадження щодо словацьких комуністів, які на травневому з’їзді використовували символіку Радянського Союзу, у тому числі портрет Йосипа Сталіна.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

З’їзд комуністів проходив у травні у Банській Бистриці. На події використовували червону радянську зірку з серпом і молотом, а також були виставлені портрети радянських політичних діячів, у тому числі Леніна, Сталіна, комуністичного режиму у колишній Чехословаччині.

6 липня стало відомо, що поліція веде розслідування у зв’язку з використанням на цьому конгресі символіки тоталітарного режиму після заяви, поданої громадським об’єднанням Post Bellum SK, що досліджує історію ХХ сторіччя і злочини комуністичного режиму.

В об’єднанні заявили, що отримали письмову інформацію від поліції про те, що за їхньою заявкою відкрили кримінальне провадження – за висловлення симпатій руху, спрямованому на придушення фундаментальних прав і свобод.

Речниця поліції підтвердила, що слідчі дії з цього приводу справді ведуться і зараз визначають кваліфікацію порушення. "Оскільки попередні процедури за законом є непублічними, на цьому етапі розслідування ми не можемо надати більше інформації", – зазначила вона.

Нагадаємо, у травні Сейм Литви визнав місцеву Компартію відповідальною за тортури, винищення і депортацію жителів.

Також набув чинності закон про дерадянізацію публічного простору, який передбачає заборону пропаганди тоталітарних та авторитарних режимів та їхньої ідеології.