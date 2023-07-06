В Словакии начали расследование против коммунистов за портреты Ленина и Сталина на съезде

Полиция Словакии открыла уголовное производство в отношении словацких коммунистов, которые на майском съезде использовали символику Советского Союза, в том числе портрет Иосифа Сталина.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Съезд коммунистов проходил в мае в Банской Быстрице. На событии использовали красную советскую звезду с серпом и молотом, а также были выставлены портреты советских политических деятелей, в том числе Ленина, Сталина, коммунистического режима в бывшей Чехословакии.

6 июля стало известно, что полиция ведет расследование в связи с использованием на этом конгрессе символики тоталитарного режима после заявления, поданного общественным объединением Post Bellum SK, исследующим историю ХХ века и преступления коммунистического режима.

В объединении заявили, что получили письменную информацию от полиции о том, что по их заявке открыли уголовное производство – за выражение симпатий движению, направленному на подавление фундаментальных прав и свобод.

Пресс-секретарь полиции подтвердила, что следственные действия по этому поводу действительно ведутся и сейчас определяют квалификацию нарушения. "Поскольку предварительные процедуры по закону являются непубличными, на этом этапе расследования мы не можем предоставить больше информации", – отметила она.

Напомним, в мае Сейм Литвы признал местную Компартию ответственной за пытки, истребление и депортацию жителей.

Также вступил в силу закон о десоветизации публичного пространства, который предусматривает запрет пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологии.