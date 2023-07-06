Парламент Франції полегшив розслідування воєнних злочинів, скоєних іноземцями

Національна асамблея слідом за Сенатом у четвер посилила так звану універсальну юрисдикцію Франції щодо розслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Депутати проголосували за вилучення із законодавства однієї з умов, що обмежували універсальну юрисдикцію – про "подвійне звинувачення".

Досі у кримінальному кодексі було прописано, що для того, аби переслідувати у Франції підозрюваного у воєнних злочинах чи злочинах проти людяності потрібно, щоб ці діяння також каралися законодавством країни, де ці злочини скоєні.

Тепер у законі прописали, що для можливості французьких органів взятися за справу щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів не обов’язково, щоб ці діяння так само кваліфікували у законодавстві іншої країни.

Нацасамблея також пом’якшила ще одне обмеження – про те, що для того, аби звинувачуваного іноземного громадянина могли судити у Франції, він має там проживати переважну більшість часу.

Нагадаємо, на початку липня в Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України, який розмістився на базі Агентства ЄС з питань співпраці у сфері кримінальної юстиції (Євроюст).

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