Парламент Франции облегчил расследование военных преступлений, совершенных иностранцами

Национальная ассамблея вслед за Сенатом в четверг усилила так называемую универсальную юрисдикцию Франции по расследованию преступлений против человечности и военных преступлений.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Депутаты проголосовали за изъятие из законодательства одного из условий, ограничивающих универсальную юрисдикцию – о "двойном обвинении".

До сих пор в уголовном кодексе было прописано, что для того, чтобы преследовать во Франции подозреваемого в военных преступлениях или преступлениях против человечности нужно, чтобы эти деяния также были наказуемы законодательством страны, где эти преступления совершены.

Теперь в законе прописали, что для возможности французских органов взяться за дело о преступлениях против человечности и военных преступлениях не обязательно, чтобы эти деяния так же квалифицировали в законодательстве другой страны.

Нацассамблея также смягчила еще одно ограничение – о том, что для того, чтобы обвиняемого иностранного гражданина могли судить во Франции, он должен там проживать большую часть времени.

Напомним, в начале июля в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины, который разместился на базе Агентства ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовной юстиции (Евроюст).

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